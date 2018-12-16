مقتل 17 مدنيا إثر قصف للتحالف على قرية في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي

ونقلت وكالة "سانا" السورية عن مصادر أهلية القول إن "طيران التحالف الدولي يرتكب مجزرة جديدة استشهد فيها 17 مدنيا بينهم أطفال ونساء وأصيب آخرون في قرية البوخاطر جنوب شرق بلدة هجين في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي".

يأتي هذا بعد أن دمر طيران التحالف الدولي، قبل نحو 10 أيام، مشفى مدينة هجين بالكامل في ريف دير الزور الشرقي.

وأكدت وكالة "سانا" السورية الرسمية في وقتها، نقلا عن مصادر أهلية في مدينة هجين بريف دير الزور الشرقي، أن طيران التحالف الأمريكي دمر مشفى المدينة بالكامل.

كما قتل التحالف في اليوم نفسه 8 أشخاص مدنيين من عائلة واحدة في غارات على مدينة هجين في ريف دير الزور الجنوب الشرقي في سوريا.

وذكرت "سانا" نقلا عن مصادر أهلية في المدينة، أن 8 مدنيين ينتمون لعائلة واحدة، قتلوا بغارات شنها طيران التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، من خارج الشرعية الدولية، على مدينة هجين في ريف دير الزور الجنوب الشرقي.