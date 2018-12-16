اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية

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وبحسب بيان للخارجية حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أوضح المالكي أن الطلب جاء بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس لاجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الثلاثاء 18ديسمبر/ كانون الأول".
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وقال إنه تقرر عقد الاجتماع يوم الثلاثاء، حيث ستقدم دولة فلسطين مشروع قرار لمجلس الجامعة، يتضمن عدد من التوصيات والاقتراحات تغطي البنود التالية:
— التصعيد الإسرائيلي الخطير الراهن.
— الموقف المرتقب لرئيس البرازيل، بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال.
— الموقف الأسترالي الأخير.
وبحسب البيان أكد المالكي على ثقته بدعم الجامعة العربي، لمشروع القرار، والخروج بآليات عمل تتناسب مع حجم التحديات المطروحة.
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