اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية

وبحسب بيان للخارجية حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أوضح المالكي أن الطلب جاء بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس لاجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الثلاثاء 18ديسمبر/ كانون الأول".

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وأضاف البيان أن الاجتماع جاء "لنقاش التصعيد الاسرائيلي الراهن، ودراسة التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد الشعب الفلسطيني والقيادة، وأن الجامعة استجابت للطلب".

وقال إنه تقرر عقد الاجتماع يوم الثلاثاء، حيث ستقدم دولة فلسطين مشروع قرار لمجلس الجامعة، يتضمن عدد من التوصيات والاقتراحات تغطي البنود التالية:

— التصعيد الإسرائيلي الخطير الراهن.

— الموقف المرتقب لرئيس البرازيل، بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال.

— الموقف الأسترالي الأخير.

وبحسب البيان أكد المالكي على ثقته بدعم الجامعة العربي، لمشروع القرار، والخروج بآليات عمل تتناسب مع حجم التحديات المطروحة.