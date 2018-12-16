مع ازدياد الملتحقين بالجيش السوري... ارتفاع أعداد دافعي البدل النقدي

نقلت موقع "الوطن أون لاين" عن مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية عبد المولى النقري أن نسبة الشباب السوريين الراغبين بدفع البدل النقدي ازدادت حتى 50 % خلال الشهرين الماضيين.

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وأضاف النقري أن نسبة طلبات تسوية الوضع والموافقات تضاعفت مؤخرا إلى عشرة أضعاف، وأنه يوجد إقبال حقيقي من الشباب الذين هاجروا بطرق غير شرعية.

وأشار الموقع إلى أن مصدر مسؤول في الهجرة والجوازات أعلن أن الإدراة تمنح 50 بيان حركة قدوم ومغادرة يوميا تتعلق بإجراءات دفع البدل النقدي.

يأتي ذلك تزامنا مع ازدياد أعداد الشباب السوريين الملتحقين بصفوف الجيش السوري بشكل يومي في مختلف أرجاء المحافظات السورية حيث تصل أعدادهم إلى الآلاف ومنهم مستفيدين من مرسوم العفو الأخير الذي أصدره الرئيس السوري.

ونقلت وكالة "سانا" أن الكثيرين من الشباب السوريين يلتحقون بصفوف الجيش العربي السوري يأتون إلى مراكز الالتحاق زرافات وفرادى من مناطقهم التي كانت ترزح تحت سيطرة التنظيمات المسلحة قبل أن يحررها الجيش السوري.

وأشارت إلى أن "التجهيزات المناسبة والاستعداد الدائم لاستقبال الأعداد الكبيرة للمكلفين بخدمة العلم القادمين من مختلف المناطق تدل على اهتمام واحترام كبير لتلك الإرادات والهمم العالية للمكلفين الذين لبوا نداء الواجب الوطني".

وبين أحد قادة المراكز أنه:

يتم يوميا استقبال مئات الشباب من المكلفين ويصل أحيانا إلى عدة آلاف ممن دخلوا بشكل طبيعي في مرحلة الخدمة أو استفادوا من مرسوم العفو الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد والذي ساهم بشكل ملحوظ في الزيادة المطردة لأعداد الملتحقين بالمركز.

وأصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2018 القاضي بمنح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية والمرتكبة قبل تاريخ 9-10-2018.