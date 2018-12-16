بيان عاجل من الحرس الوطني السعودي... ماذا يجهز الملك سلمان بعد 4 أيام

وأعلن الأمير خالد بن عبد العزيز بن عياف، وزير الحرس الوطني ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، أن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يرعى الخميس القادم، حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية"، في دورته الـ 33، الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني، تحت عنوان" وفاء وولاء"، والمتضمن سباق الهجن السنوي الكبير، كما أنه يشرف الحفل الخطابي والفني للمهرجان، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

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كما سلط بن عياف في المؤتمر الصحفي، الذي عقده في مقر المركز الإعلامي بوكالة الأنباء السعودية بالرياض اليوم، الضوء على أبرز فعاليات وبرامج المهرجان، وذلك بحضور المبعوث الخاص للرئيس الإندونيسي للشرق الأوسط الدكتور علوي شهاب، وسفير جمهورية إندونيسيا في المملكة أغوس أبي جبريل، ورئيس وكالة الأنباء السعودية عبد الله الحسين.

ويعتبر مهرجان الجنادريّة من أهم المهرجانات الثقافية في المملكة ودول الخليج العربي، ويقام فيالمملكة العربية السعودية منذ عام 1985م، ويجذب العديد من الزوار داخل وخارج المملكة، وتؤكد الرعاية الملكية للمهرجان الأهمية القصوى التي توليها قيادة المملكة بالتراث الوطني والثقافة والتقاليد والقيم العربية الأصيلة.