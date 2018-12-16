مقتل طفلين وإصابة والدهما في غارة لـ"التحالف" على البيضاء غربي اليمن

القاهرة- سبوتنيك وأبلغ مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء، وكالة "سبوتنيك"، أن "طيران التحالف استهدف بغارتين شاحنة في قرية حرية بمنطقة الوهبية التابعة لمديرية السوادية بمحافظة البيضاء، أدت إلى مقتل طفلين وإصابة والدهما".

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وفي محافظة الحديدة غربي اليمن، جدد طيران التحالف قصفه، حيث شن غارتين شمال منطقة العيسي في مدينة الحديدة، ألحقتا أضرارا مادية.

كما استهدفت طائرات التحالف منطقة الحجلة في مديرية رازح بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية، ومنطقة قاع الحقل في مديرية ضوران آنس بمحافظة ذمار غربي اليمن.

وتقود السعودية، منذ 26 مارس، آذار 2015، تحالفا عسكريا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي جماعة "أنصار الله"، والذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.

وأسفر النزاع عن مقتل وجرح مئات الآلاف، في الوقت الذي تشير فيه الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.