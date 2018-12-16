شكرا لقرائتكم خبر عن «إنستقرام» يُجهِّز أدوات استثنائية لفئة مختارة من مستخدميها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت تقارير إخبارية عن أن تطبيق التراسل المصور “إنستقرام” يجهز تحديثًا جديدًا يحوي عدداً من الأدوات الاستثنائية، التي ستكون مخصصة لفئة مختارة من مستخدميها.

وأشار موقع “ذا فيرج” التقني المتخصص إلى أن “إنستقرام” يجهز لإطلاق نوع جديد من الحسابات سيطلق عليه “حسابات المبدعين”.

وسيتم تخصيص حسابات المبدعين على “إنستغرام” لفئة محدودة من المشاهير، والذي سيوفر لهم أدوات خاصة تلبي احتياجاتهم بصورة أكبر من الحسابات العادية.

وسيوفر “إنستغرام” للمشاهير خواص وتقنيات جديدة في مشاركة ونشر الصور ومقاطع الفيديو.

وسيكون ذلك الحساب مختلفاً عن الحسابات الأخرى، التي سبق وأطلقتها “إنستغرام” في وقت سابق، وأطلقت عليها “حسابات الأعمال التجارية” التي خصصتها للشركات والمؤسسات.

كما سيتضمن “حساب المبدع” على إنستغرام مرشحات جديدة للرسائل المباشرة، كما ستجعلهم يصلون بصورة أسرع لمن يتابعونهم ومن توقفوا عن متابعتهم.