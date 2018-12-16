شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال تشطيبات أبواب المسجد الحرام ومبنى المطاف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:

أكد مساعد المدير العام للإدارة العامة للشؤون الهندسية والتشغيلية برئاسة الحرمين الشريفين المهندس محسن الصبان، أن أعمال التوسعات المباركة للمسجد الحرام مستمرة على قدم وساق لراحة ضيوف الرحمن وتأدية شعائرهم بكل يسر وسهولة.

وأوضح الصبان أن وتيرة العمل قائمة لاستكمال أعمال الإنشاءات والتشطيبات الخاصة للأبواب الرئيسة للحرم المكي (باب الملك عبدالعزيز، باب العمرة ، باب الفتح).

وفيما يخص مبنى المطاف؛ أشار إلى أنه يتم استكمال أعمال التشطيبات المعمارية للواجهات الرخامية والأرضيات وتكسيتها بالرخام، مع العمل على إكمال التمديدات الإلكتروميكانيكية، واستمرار الأعمال الإنشائية بالمكبرية الجنوبية.

يشار إلى أن التوسعة الثالثة للحرم المكي تشمل مساحة تصل إلى 1.5 مليون متر مربع، وتهدف لزيادة سعة المسجد الحرام لاستيعاب أكثر من 1.6 مليون مُصل، وتشمل تركيب نظام حديث للصوت يشمل 4.5 ألف سماعة، ونظم إنذار حريق، وكاميرات مراقبة، وأنظمة للنظافة وشفط الغبار.