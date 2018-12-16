شكرا لقرائتكم خبر عن يمكن السفر بجوار حقيبتك.. «طيران أديل» يعلن إطلاق «درجة خزانة الأمتعة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت شركة “طيران أديل” عن إطلاق درجة جديدة، تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، باسم “درجة خزانة الأمتعة”، تتميز بسعرها الأقل على الإطلاق.

وقالت شركة “طيران أديل”، إن الدرجة الجديدة ستكون متاحة ابتداءً من 1 يناير 2019، مبينةً أنها ستفتقر إلى بعض الخدمات مثل (التكييف والنوافذ، ودورات المياه)، وكمعالجة لهذه المعضلة سيقوم منسوبو الشركة بتذكير المسافرين عند بوابة صعود الطائرة لاستخدام دورات المياه قبل صعود الطائرة.

وأضافت، أنه يشترط للحجز على هذه الدرجة ألا يقل عمر المسافر عن 12 عاماً، وأن يتراوح وزنه بين 45- 90 كيلوجراماً، وطوله بين 145-180 سم، لافتاً إلى أن ذلك لضمان جلوس الركاب بشكل مريح وآمن.

وأوضحت، أن من الميزات الإضافية على هذه الدرجة أن راكبها سيكون أول من ينزل من الطائرة، وأول من يحصل على أمتعته، ولن يكون عليه الانتظار عند سير الأمتعة لأنه سيغادر الطائرة مصطحباً حقائبه معه.

وبينما تؤكد الشركة أن تنفيذ الفكرة الجديدة سيبدأ في بداية العام الجديد، إلا أن مراقبين يرجحون أن تكون مجرد “حيلة دعائية” للفت الانتباه والترويج لاسم الشركة بطريقة مختلفة.