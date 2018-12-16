شكرا لقرائتكم خبر عن هل «تويتر» السبب؟.. مسؤول تعليمي يكشف سبب عودة منهج الخط والإملاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للخدمات التعليمية الدكتور محمد الزغيبي عن أسباب عودة منهج الخط والإملاء في كتاب مستقل، والذي سيبدأ من الصف الثالث الابتدائي خلال الفصل الدراسي الثاني لهذا العام.

وأوضح وفقاً لـ”الوطن”، أن أهم الأسباب الذي دفعت إلى اتخاذ هذا القرار، هي محاولة تحسين مستوى الطلاب باختبارات اللغة، وثانياً بعد ما تم رصده من ملاحظات المعلمين على ضعف مستوى الخط والإملاء لدى الطلاب، وأخيراً بسبب حجم الأخطاء الإملائية في مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت الزغيبي إلى أن الانتقال من الكتب المدرسية المطبوعة إلى الإلكترونية لا يزال في مراحله الأولى في جميع دول العالم، لكنه جزء من رؤية الوزارة لـ2030.

وبيَّن أن العام المقبل سيشهد الإعلان عن 7 مناهج دراسية جديدة مطورة منها الثقافة المالية والقانون، كما سيتم تطوير المحتوى الرقمي الإلكتروني، مبيناً أن الشركة عملت على منهج الخط والإملاء والفلسفة والتفكير الناقد في وقت واحد.

وكان وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أعلن أخيراً عن عودة منهج الإملاء والخط للمرحلة الابتدائية بدءاً من الصف الثالث الابتدائي خلال الفصل الدراسي الثاني من هذا العام، على أن يعود لبقية الصفوف في المرحلة الابتدائية خلال العام الدراسي المقبل.