شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن بدء التسجيل في برنامج «خبرات 3».. تعرف على التفاصيل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اعتمدت وزارة التعليم خطة وشروط برنامج خبرات في مرحلته الثالثة وشروطه والمقاعد المخصصة لكل إدارة تعليم “بنين وبنات”.

وأكدت الوزارة، في تعميم لوزير التعليم وجهه لجميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات، أن ذلك يأتي استكمالاً لخطة برنامج التطوير النوعي “خبرات” واستكمالاً لعمليات الترشيح للمرحلة الثالثة من البرنامج.

وطالبت الوزارة، إداراتها بتوجيه الراغبين بالترشح من الفئات المستهدفة إلى إجراء اختبارات تحديد مستوى اللغة الإنجليزية من خلال اختبار IELTS UKVI Academic، وبعد تحقق الشروط ومعيار مستوى اللغة الإنجليزية المطلوب يتم التسجيل من خلال بوابة عين لخدمات المعلم خلال الفترة الزمنية المحددة لذلك.

ويشكل مدير التعليم، لجنتين رئيسيتين بإدارة التعليم للترشيح في قطاعي البنين والبنات برئاسة مساعديه للشؤون التعليمية، ولجان فرعية للترشيح بمكاتب التعليم أو إدارة الإشراف،وفق التشكيل المرفق، لتقوم باستكمال إجراءات الترشيح وفق الخطة الزمنية، وخارطة تدفق العمليات المرفقة.

وشدد التعميم على مديري التعليم أن ينال هذا الأمر العناية الخاصة والالتزام بالخطة والبرنامج الزمني لضمان الإنجاز.

وأورد التعميم آلية خطوات الترشيح لبرنامج خبرات الإلحاقي وهي: إجراء اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية ، التسجيل في النظام، ولن يقبل التسجيل ما لم يكن محققاً للمعايير والاشتراطات الأولية حيث يقوم المدير المباشر بتدقيق بيانات المرشح واعتمادها إلكترونياً، وتدوين تقييم الأداء الوظيفي للمرشح، وأيام الغياب وترشيحه وفق المعايير المتضمنة بالنظام، ثم رفعها إلكترونياً إلى مكتب التعليم وتقوم اللجنة المشكلة بمكتب التعليم الذي يتبع له المرشح بالترشيح وفق الضوابط والشروط وفق المعايير المتضمنة النظام.

ويرفع مكتب التعليم، الترشيح إلكترونيا إلى إدارة التعليم كما تقوم اللجنة المشكلة بإدارة التعليم بالترشيح من بين (أسماء المتقدمين + احتياط) تقوم إدارة/ قسم التدريب التربوي بتدقيق وإقرار ترشيح المرشحين بعد التحقق من المعايير والاشتراطات، واستيفاء النماذج، بناء على ما اتخذته اللجنة، والرفع بها إلكترونياً إلى مدير التعليم لاعتمادها. يقوم مدير التعليم باعتماد الترشيح والرفع به إلكترونياً إلى الوزارة.

أما الشروط والضوابط العامة للترشح على برنامج التطوير المهني النوعي خبرات هي أن يكون المرشح حاصلاً على مؤهل البكالوريوس كحد أدنى، وأن يكون من الفئات المستهدفة بالبرنامج وهم: معلم ومشرف (مادة)، تخصصات مختلفة ومعلم ومشرف لغة إنجليزية أو قيادة مدرسية (مدير، وكيل، مشرف) أو مرشد طلابي.

ألا تقل الخدمة التعليمية للمتقدم عن سنه وألا تقل درجة التقديرية في تقويم الأداء للمترشح عن جيد جدا آخر عامين دراسيين.