ترامب: وزير الداخلية سيغادر منصبه نهاية العام

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الداخلية ريان زينكي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، أن وزير الداخلية ريان زينكي سيغادر منصبه نهاية العام الجاري.
وكتب ترامب على تويتر أن "وزير الداخلية رايان زينكي سيغادر الإدارة في نهاية العام بعد أن خدم لفترة تناهز العامين".
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه سيعلن عن تعيين وزير جديد الأسبوع المقبل.
ويصبح زينكي بذلك آخر مسؤول كبير يغادر الإدارة الأمريكية.
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