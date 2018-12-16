ترامب: وزير الداخلية سيغادر منصبه نهاية العام

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، أن وزير الداخلية ريان زينكي سيغادر منصبه نهاية العام الجاري.

وكتب ترامب على تويتر أن "وزير الداخلية رايان زينكي سيغادر الإدارة في نهاية العام بعد أن خدم لفترة تناهز العامين".



وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه سيعلن عن تعيين وزير جديد الأسبوع المقبل.





ويصبح زينكي بذلك آخر مسؤول كبير يغادر الإدارة الأمريكية.

