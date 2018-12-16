فيديو| في «الدوحة 18».. ماذا قالت قطر عن التعاون الخليجي؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي تصريحات قطرية جديدة حول موقف الدوحة من مجلس التعاون الخليجي، عبر عنها وزير الخارجية القطري خلال حديثه في منتدى الدوحة السنوي.

الوزير القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال إن التحالفات الإقليمية بحاجة إلى إعادة تشكيل، وإنه يجب تفعيل مبادئ جديدة للحكم، مضيفا أن مجلس التعاون الخليجي وأمينه العام "لا حول له ولا قوة".

وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن

وأشار وزير الخارجية القطري إلى أن بلاده لا تزال ملتزمة بمجلس التعاون الخليجي، لكن التكتل بحاجة إلى تطوير، مشيرا إلى أن إصلاح التحالف الإقليمي قد يساعد على إنهاء الخلاف بين الدوحة وبعض جيرانها.

وقال محمد بن عبد الرحمن إن قطر لا تزال تعول على الكويت وقوى إقليمية أخرى، في المساعدة على حل الخلاف.

وأضاف: "نعتقد أننا أكثر أهمية كتكتل بالنسبة للغرب، لا كدول منفصلة ومتشرذمة"، مشيرا إلى حاجة المجلس إلى آلية لفض النزاعات.

وقال: "هناك آليات موجودة بالفعل، لكن لم يتم تطبيقها أبدا، لأن بعض الدول تعتقد أنها غير ملزمة، لذا نحن بحاجة إلى ضمان أن تكون كل القواعد، التي نخضع لها، ملزمة لجميع الأطراف في المنطقة".

وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، حصارا دبلوماسيا واقتصاديا على قطر، منذ يونيو عام 2017، متهمين إياها بالتقارب مع إيران ودعم الإرهاب، لكن الدوحة تنفي ذلك، وتتهم دول الحصار بالسعي لتقويض سيادتها.

وفشلت جهود وساطة من جانب الكويت والولايات المتحدة في حل الخلاف. وتعتقد واشنطن أن وحدة مجلس التعاون أمر مهم، لاحتواء نفوذ إيران.

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