قطر تدعم الأمم المتحدة بـ 500 مليون دولار.. وهكذا رد «غوتيريش»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي شراكة جديدة بين قطر والأمم المتحدة، أعلنها وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن بلاده ستدعم المنظمة بخمسمئة مليون دولار، في حين أثنى الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش على دور قطر "المهم" في كل النقاشات الدولية.

وعلى هامش منتدى الدوحة تم التوقيع اليوم على اتفاقيات الشراكة بحضور الشيخ محمد بن عبد الرحمن وغوتيريش ورؤساء وكالات الأمم المتحدة وإداراتها.

وعقب التوقيع، قال وزير الخارجية القطري في مؤتمر صحفي مشترك إن قطر تدعم مؤسسات الأمم المتحدة بمبلغ خمسمئة مليون دولار، موضحا أنه تم توقيع اتفاقيات لافتتاح مكتب تمثيل لليونيسيف ومقر للشؤون الإنسانية التابع للمنظمة الدولية في الدوحة.

كما تضمن التوقيع اتفاقا بين شؤون اللاجئين وصندوق التنمية القطري واتفاقا لدعم أونروا.

وأضاف الوزير القطري -الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس مجلس الوزراء- "نثمن دور الأمم المتحدة لتحقيق الأمن والسلام والتنمية المستدامة".

بدوره، قال غوتيريش إن ما تم توقيعه من اتفاقات هو "تغير نوعي" في العلاقة مع قطر و"شراكة إستراتيجية ودائمة" تسمح لقطر بأن يكون لها صوت في ما يتعلق بمستقبل عمليات المنظمة، مؤكدا على "الشراكة النموذجية" بين الطرفين.

وأضاف "قطر ليست حاضرة في الأمم المتحدة فحسب بل لها دور مهم في كل نقاشات المنظمة الدولية".

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أن قطر معنية بصون حقوق الإنسان، وأنه أصبح لها دور فاعل جدا في هذا المجال، كاشفا عن دورها "الحيوي جدا" في اتفاقيات إقليم دارفور بالسودان.