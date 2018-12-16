فهد يثير الرعب في محكمة بالهند

أثار ظهور فهد صغير في محيط محكمة في الهند حالة من الذعر، حيث قام العاملون بالمحكمة باستدعاء الشرطة للإمساك به.

وقال جي إيه زالا المسؤول عن إدارة الغابات في ولاية كجرات الغربية: "عند رؤية الفهد، خرج الموظفون من الغرفة وهرعوا لإغلاق الباب من الخارج وقاموا بإبلاغنا بوجوده".

وتم الإمساك بالفهد بعد 3 ساعات ونصف الساعة من البحث عنه، وتم حقنه بمسكنات حيث من المرتقب أن يطلق سراحه في إحدى الغابات، وبحسب التقديرات، يعيش في الهند ما بين 12 ألفا و14 ألف فهد.

وقتلت السلطات الهندية 431 فهدا في عام 2017، بحسب البيانات الحكومية، حيث تم اصطيادها لاستغلال جلدها وأعضائها.

ولا توجد بيانات رسمية عن ضحايا هجمات الفهود، لكن الخبراء يقدرّون وقوع 100 حادثة من هذا النوع سنويا.