أثار ظهور فهد صغير في محيط محكمة في الهند حالة من الذعر، حيث قام العاملون بالمحكمة باستدعاء الشرطة للإمساك به.
وقال جي إيه زالا المسؤول عن إدارة الغابات في ولاية كجرات الغربية: "عند رؤية الفهد، خرج الموظفون من الغرفة وهرعوا لإغلاق الباب من الخارج وقاموا بإبلاغنا بوجوده".
وتم الإمساك بالفهد بعد 3 ساعات ونصف الساعة من البحث عنه، وتم حقنه بمسكنات حيث من المرتقب أن يطلق سراحه في إحدى الغابات، وبحسب التقديرات، يعيش في الهند ما بين 12 ألفا و14 ألف فهد.
وقتلت السلطات الهندية 431 فهدا في عام 2017، بحسب البيانات الحكومية، حيث تم اصطيادها لاستغلال جلدها وأعضائها.
ولا توجد بيانات رسمية عن ضحايا هجمات الفهود، لكن الخبراء يقدرّون وقوع 100 حادثة من هذا النوع سنويا.
شكرا لقرائتكم خبر عن فهد يثير الرعب في محكمة بالهند على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .