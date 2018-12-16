شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 22 حوثيا فى اشتباكات بمحافظة الحديدة غرب اليمن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قُتل 22 حوثيا جراء اندلاع اشتباكات عنيفة مع القوات الشرعية في محافظة الحديدة غرب اليمن، رغم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في السويد ضمن محادثات السلام اليمنية.
وقال مصدر مقرب من الحكومة الشرعية- وفقا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم الأحد- إن 22 من الحوثيين قتلوا في الاشتباكات والغارات في المحافظة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني قد اتهم، في وقت سابق، مليشيات الحوثي بمواصلة تصعيدها العسكري بمدينة الحديدة بدلا من أن تمضي بتنفيذ التزاماتها في اتفاق السويد بالانسحاب منها.
وأشار إلى أن مليشيات الحوثي بدلا من أن تمضي بتنفيذ التزاماتها في اتفاق السويد والانسحاب من الحديدة وموانئها، تواصل تصعيدها العسكري، وتطلق قياداتها التهديدات ضد الشعب اليمني ودول تحالف دعم الشرعية.
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