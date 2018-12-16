اللجنة الوزارية الإسرائيلية تصادق على مشروع قانون لشرعنة الاستيطان

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وذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية، أن اللجنة الوزارية صادقت بالإجماع على مشروع القانون، في حين يتيح القانون للبؤر الاستيطانية القائمة بتسوية أوضاعها لتحويلها إلى مستوطنات رسمية.
© REUTERS / Amir Cohen
وتعتبر المستوطنات حسب القانون الدولي، سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية، أو بدون موافقتها، مناقضة لكل المبادئ الدولية وميثاق الأمم المتحدة.
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