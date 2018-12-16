اللجنة الوزارية الإسرائيلية تصادق على مشروع قانون لشرعنة الاستيطان

وذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية، أن اللجنة الوزارية صادقت بالإجماع على مشروع القانون، في حين يتيح القانون للبؤر الاستيطانية القائمة بتسوية أوضاعها لتحويلها إلى مستوطنات رسمية.

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وسبق للمحكمة اللوائية الإسرائيلية في القدس، أن أصدرت حكما بشرعنة بؤرة "متسبيه كراميم" شمال شرقي رام الله (شمال القدس المحتلة)، بناء على هذا البند، وهي مستوطنة أقيمت من قبل سلطات الاحتلال على أراض فلسطينية خاصة.

وتعتبر المستوطنات حسب القانون الدولي، سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية، أو بدون موافقتها، مناقضة لكل المبادئ الدولية وميثاق الأمم المتحدة.