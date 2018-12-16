بالصور.. مراسم استقبال أعياد الميلاد بالعراق

للمرة الأولى منذ سنوات تجمل حي القصاع بدمشق بزينة عيد الميلاد بعد أن نفض عن شوارعه مشاهد القتل والدمار التي خلفتها الحرب في سوريا.

وقال حنا السعد، صاحب متجر لهدايا وزينة عيد الميلاد في حي القصاع الذي كثيرًا ما تعرض للقصف من منطقة جوبر القريبة: "التحضيرات ممتازة.. ولم تعد هناك قذائف".

ويجري تزيين حي العباسيين، الذي استهدفته قذائف المورتر بصورة منتظمة، وأجزاء قريبة من المدينة بأضواء عيد الميلاد وأشجاره بينما استعد العازفون بفرقة كشافة محلية لمسيرة عيد الميلاد التي لم تنظم منذ سنوات.

وقالت لين دروبي العازفة بفرقة الكشافة: "أصبحنا نعيش في فرحة كبيرة، وزاد اطمئناننا على أولادنا".

وقالت عبير إسماعيل: "في السنة الماضية، لم تكن لدينا كهرباء ولم نكن نرى أضواء وزينة، وفي العام الحالي العالم تزينت البيوت وزاد إحساسنا بالأمان".