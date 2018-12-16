الجيش السوري يستهدف تحركات الإرهابيين بريف حماة

نفذت وحدات من الجيش السوري ضربات مركزة على تحركات المجموعات الإرهابية في ريف حماة الشمالي.

ورصدت عناصر الاستطلاع والرصد في الوحدات العسكرية المتمركزة في محيط مدينة صوران تحركات لمجموعات إرهابية في محيط بلدة مورك بالريف الشمالي, وتعاملت الوحدات مع تحركات الإرهابيين; ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد منهم وتدمير عتاد كان بحوزتهم.

وواصلت المجموعات الإرهابية المرتبطة بتنظيم (جبهة النصرة) انتهاكاتها لاتفاق منطقة تخفيف التوتر في إدلب باستهدافها بالقذائف الصاروخية محيط بلدتي الصفصافية وخربة دامس في ريف حماة الشمالي; ما أسفر عن وقوع أضرار مادية ولم تتسبب في وقوع إصابات بين المدنيين.

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