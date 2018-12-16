دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي السعودية تتخذ هذا القرار بخصوص شجرة الكريسماس

اتخذت المملكة العربية السعودية، قرارًا حاسمًا تجاه دخول شجرة الكريسماس إلى البلاد، وذلك بمناسبة اقتراب احتفالات نهاية العام الميلادي 2018.

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وجاء القرار السعودي عن طريق تأكيد من الهيئة العامة للجمارك في المملكة، على منع دخول شجرة الكريسماس للبلاد، وذلك عن طريقة تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر، والتى جاء فيها ردًا على سؤال من أحد المتابعن: "مرحبا بك، يمنع دخول شجرة الميلاد (شجرة الكريسماس). نسعد بتواصلك".

يذكر أن عادة تزيين شجرة عيد الميلاد كانت تخص المسيحية، وأرتبطت من قبل بالعبادات الوثنية في إكرام وعبادة الشجرة، وذلك حسب ما ذُكر في ويكيبيديا. المزيد:

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