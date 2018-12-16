شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى منذ سنوات.. دمشق تتزين لعيد الميلاد بعيدا عن دوى القذائف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت زينة عيد الميلاد للمرة الأولى منذ سنوات فى حى بدمشق كان أحد جبهات القتال فى الحرب الأهلية السورية إلى أن قضت القوات الحكومية على آخر جيب للمعارضة فى العاصمة فى وقت سابق هذا العام.

وقال حنا السعد، وهو صاحب متجر لهدايا وزينة عيد الميلاد فى حى القصاع الذى كثيرا ما تعرض للقصف من منطقة جوبر القريبة "التحضيرات جدا ممتازة وما فى قذائف".

ويجرى تزيين حى العباسيين، الذى استهدفته قذائف المورتر بصورة منتظمة، وأجزاء قريبة من المدينة بأضواء عيد الميلاد وأشجاره بينما استعد العازفون بفرقة كشافة محلية لمسيرة عيد الميلاد التى لم تنظم منذ سنوات.

وقالت لين دروبى العازفة بفرقة الكشافة "صار فى فرح كبير وحتى الأولاد صاروا يجو عالكنيسة وما نخاف عليهم والأهالى صاروا مطمئنين أكتر".