شكرا لقرائتكم خبر عن 8 قتلى بانفجار سيارة مفخخة فى عفرين بشمال سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قتل 8 اشخاص على الأقل الأحد اثر انفجار سيارة مفخخة في سوق يقع وسط مدينة عفرين في شمال سوريا والتي يسيطر عليها الجيش التركي والقوات الموالية، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "وقع الانفجار عند اطراف سوق الهال بالقرب من نقطة عسكرية لمقاتلين موالين لتركيا ما أسفر عن مقتل ثمانية اشخاص هم اربعة مدنيين واربعة عناصر من القوات الموالية لأنقرة".

واشار عبد الرحمن الى "اصابة أكثر من 20 شخصا بجروح بين المدنيين والمقاتلين بعضهم بحالات خطرة" لافتا الى ان "عدد من قضوا قابل للارتفاع".

كما ادى الانفجار "الى خسائر مادية جسيمة في منطقة التفجير"، بحسب المرصد.

وتسيطر القوات التركية مع فصائل سورية موالية منذ مارس على منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية في محافظة حلب، بعد هجوم واسع شنّته ضد المقاتلين الأكراد الذين تدعمهم واشنطن.

وأجبر الهجوم على منطقة عفرين، وفق الأمم المتحدة، نصف عدد سكانها البالغ 320 ألفاً، على الفرار. ولم يتمكّن العدد الأكبر منهم من العودة إلى منازلهم بعد.