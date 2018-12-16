شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية تركيا يراوغ: لو فاز الأسد فى انتخابات ديمقراطية سنفكر فى العمل معه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مراوغة جديدة لتبرير التدخلات التركية فى سوريا.. قال وزير خارجية تركيا مولود جاويش، لو فاز الأسد فى انتخابات ديمقراطية سنفكر فى العمل معه.

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