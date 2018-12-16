وذاك أيضاً !!.. بقلم صلاح الدين عووضة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*مصائبنا تكاثرت علينا من كل حدب..
*حتى رجال الدين صاروا جزءاً منها…ويفقعون مراراتنا المسكينة كل يوم..
*سيما أيام الجمعة…بما أننا لا نملك (حرية) ألا نسمع..
*والجمعة الماضية قيل إن إمام مسجد بالغ في (الفقع)…ففقعه بعض المصلين..
*فقد احتملوه وهو يقول لهم إن التظاهرات حرام..
*ثم يحذرهم من عدم مشروعية الخروج على الحكام…وإن ألهبوا ظهورهم بالسياط..
*واحتملوه وهو ينتقد تعاملهم بالربا…في سياق أزمة السيولة..
*ثم ينسى تعامل الحكومة نفسها بالربا…وفقاً لفتاوى أصدرها رجال دين مثله..
*واحتملوه وهو يسخر من ميلهم إلى الغناء…والرقص..
*ويتجاهل رقص الحكومة – وغنائها – في الاحتفاليات…ومهرجانات السياحة..
*كل ذلكم احتملوه…ومراراتهم تنفقع واحدة تلو الأخرى..
*ولكن حين وبخهم – بل شتمهم – صائحاً (أنتم سبب كل هذه المصائب)…لم يحتملوه..
*وانفجرت منهم المرارات غضباً…فأنزلوه من على المنبر غصباً..
*وقيل أن منهم من أوسعه ضرباً من شدة الغيظ…وهذا تصرف مرفوض قطعاً..
*مرفوض مهما كانت المسببات…ومهما كان الإمام (غياظاً)..
*ولكن على أئمة المنابر – في المقابل – أن يراعوا (أعصاب) الناس…هذه الأيام..
*فلا يُعقل تبرئة الحكام من أي ذنب…وتحميل الناس كل الذنب..
*فليس الناس من يضعون السياسات…ويختارون الوزراء…وينهبون المال العام..
*وليسوا هم من يدمنون أسفار الخارج في (عز) المسغبة..
*وليسوا هم من يصرفون المليارات على مهرجانات (الهجيج)…فوق جثة الوطن..
*وليسوا هم من جعل السودان أكثر بلاد الدنيا وزراءً…رغم الفقر..
*وفي تزامن عجيب كان هناك إمامٌ آخر يفقع مرارات المصلين…في اليوم ذاته..
*ويقول لهم إن التطبيع مع أمريكا هو سبب أزماتنا هذه..
*رغم إن حزبه الحاكم كان يعزو مشاكلنا الاقتصادية إلى عدم التطبيع مع أمريكا..
*فأيهما نصدق ؛ الحكومة أم هذا الشيخ (الجليل)؟!..
*ثم لا يعترف بأخطاء اقتصادية لحزبه (اعترف)…اعترف بها نائب الرئيس نفسه..
*طيب…دعونا نسلم معه جدلاً أن السبب التطبيع هذا..
*إذن من المفترض أن نرى دولاً خليجية – وأخرى – (تشحت) جراء هذا التطبيع..
*بل إن بعض هذه الدول علاقتها مع أمريكا أكثر من تطبيع..
*ورغم ذلك لا نرى فيها صفوفاً…ولا شحاً…ولا تخبطاً ؛ وإنما نرى (ثراءً)..
*علماً بأن منها من يرفع شعارات الدين مثلنا…بالضبط..
*وذلك إن كان الدين محض شعارات…وهتافات…وحدود…وقسوة تبلغ حد القتل..
*وأقسم لك يا شيخنا أن أمريكا أقرب إلى (روح) الدين منا..
*وقسمي هذا أنا مسؤول عنه أمام الله يوم لا ينفع مالٌ…ولا بنون…ولا (سلطان)..
*و يا مفقوعي المرارة : ثمة إمامٌ آخر !!.
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