متي ينهي مجلس المريخ أزمة الرئيس وأزمة أمين المال.. بقلم ودالشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

** رئيس نادي الأمل عطبرة تطاول وتجاوز حدوده قبل مباراة امس بقوله ..الفوز علي المريخ مسألة وقت ليس الا ويبدوا أن الرئيس المحترم كان يعتقد أن المريخ الذي ينازله هو مريخ ام الطيور او مريخ الباوقة مع احترامي لام الطيور المدينة الرائعة والباوقة المدينة الجميلة

** المريخ رد بقوة علي خطرفات رئيس الأمل بهدفين روعة للتكت ورمضان وضاعت حوالي خمسة أهداف من تحت اقدام محمد عبدالرحمن وودالرشيد والتش كانت كفيلة بجر الأمل لهزيمة تاريخية والأمل لعب بالحماس فقط ولم يشكل أي خطورة علي مرمي ابو عشرين الذي لعب اول مباراة رسمية له هذا الموسم وادي بتميز

** الفنان التش لعب اروع مبارياته امس وسبب صداعا لدفاع الأمل وصنع فرصة من ذهب لميدو في الشوط الاول سدد فوق العارضة وصنع الهدف الأول للتكت بطريقة ( عذبني وتفنن ) وكان قرار سحبه من الملعب في اخر ربع ساعة قرارا موفقا بعد أن تعرض للضرب المبرح من عتاولة الخصم اما رمضان عجب فكفر عن أدائه السيئ بهدف روعة ومحمد الرشيد كان رائعا وضياء الدين ادي بجدية وتألق التاج ابراهيم علي الطرف اليمين وامير كمال كان في احسن حالاته وفي وجود حقار لم يتذكر أحد احمد آدم وميدو تعرض للضرب والشلاليت ولم يوفق في إحراز هدف وسيف تيري لعب عشرة دقائق فقط وزعزع دفاع الأمل وصنع الهدف الثاني والتكت استحق التقدير وبرافو صلاح نمر .

** غاب المدرب الزولفاني ولم يلحق بالمباراة بسبب الطيران وأدار مساعده المباراة بصورة مدهشة ممتازة ووفق في استبدالاته

** التحكيم كان رائعا ونأخذ عليه عدم احتساب ضربة جزاء واضحة ارتكبت مع التش في الشوط الثاني وتساهله مع لاعبي الأمل في بعض الحالات

** هكذا عاد المارد الأحمر للدوري الممتاز بقوة وانتصر في مباراة امس رقم قصر فترة الإعداد وغياب عدد من العناصر المؤثرة ويستقبل الأهلي مروي مساء الثلاثاء بالقلعة الحمراء

** الأمل خسر أمام الموردة وحي الوادي نيالا وكان يأمل في هزيمة المريخ ..يا سلام

** استاد عطبرة لوحة رائعة ونشيد بالاتحاد المحلي وتنظيم المباراة فاق حد الروعة ولم يحدث ما يعكر صفو الامن واستقبل الزعيم بحفاوة وودع بحرارة

** يخوض هلال السودان مساء اليوم معركته الأولي أمام الأفريقي التونسي والمعركة صعبة بكل المقاييس تتطلب جهدا خارقا من لاعبيه ومدربه وسيسعي الأفريقي لإحراز أكبر عدد من الأهداف وهذا يتطلب حذرا من دفاع الازرق والذي نتمني أن يخرج بأقل خسائر اذا لم يحرز النصر وافادتنا الزميلة فاطمة الصادق مدير قناة الهلال أن القناة أكملت استعدادها لنقل اللقاء الكبير عند السادسة بتوقيت السودان

** اتصل بي عبر الهاتف صباح امس الاخ العميد حقوقي عبدالرحيم بدرالدين عضو مجلس المريخ معلقا علي بعض الفقرات وردت في زاوية امس وأشار لعدد من النقاط حول عمل المجلس وتطرق أيضا لقضية المدرب الزولفاني وقرار استمراره وقال قرار استمرار التونسي جاء بممارسة ديمقراطية جادة والمعارضين لاستمراره احترموا الديمقراطية وسيدعمون القرار وما ارجو تأكيده أن المجلس يعمل بتفاهم وانسجام تام ولا توجد أي مشكلات وسيواصل المشوار بقوة وحماس الي أن يسلم الأمانة في يناير المقبل

** شكري وتقديري لسعادة العميد عبدالرحيم وارجو ان أؤكد أن كل أعضاء مجلس المريخ محل احترامي وتقديري ولا توجد أي خلافات شخصية بيننا ومعظمهم لم التقيه وانتقد المجلس في حدود النقد وبادب ولم ولن اتجاوز الحدود وماذكرته امس أن المعارضين للزولفاني سيمارسون عملية ( الحفر ) مسحوب واعتذر عنه وهمنا في النهاية المريخ وان يكون دائما في القمة

** هلال الابيض خرج بتعادل مخيف في بداية مشواره الأفريقي ويدخل المباراة الثانية بفرصتي الفوز والتعادل الإيجابي وطبعا الفريق الخصم سيهاجم بقوة وهو يلعب في أرضه

** في بطولة العالم للأندية سحق العين الإماراتي الترجي التونسي بثلاثية وكان الترجي غريبا امس ولم يكن الترجي الذي نعرفه

** سليم لاعب الأمل أسلوبه يشابه أسلوب لاعب المريخ السابق مجدي عبد اللطيف ومن خلال مباراة امس تأكدنا أن الهلال لم يكن مخطئا عندما رفض تسجيله

** أحد أصدقاء بكري المدينة في القاهرة بعث لي بلقطات عبر الواتساب لبكري واكد أن العلاج الطبيعي سيستمر لبعض الوقت والتأهيل بعدها سيأخذ شهرا كاملا

** اقول للاخ القارئ الذي انتقد ما كتبته عن اتحاد الأزهري امس أن وزارة الرياضة بالخرطوم صادقت علي تكوين عدد من الاتحادات المحلية في ضواحي العاصمة منها اتحاد الأزهري الذي يترأسه ابراهيم وزة وبدأ نشاطه

** اوع يا قلبي تنسي في لحظة الوصية

** آخر دبوس

** متي ينهي مجلس المريخ أزمة الرئيس وأزمة أمين المال