تشكيلة الافريقي التونسي لمباراة الهلال 

شهاب محمد - الخرطوم - الكاف الخليج 365 : تضم تشكيلة الافريقي التونسي في مباراة اليوم ضد الهلال كل من سيف الدين الشرفي / بلال العيفة / مختار بلخيثر / وسام بن يحي/ علي العابدي / أسامة الدراجي / غازي العيادي / أحمد خليل / ياسين الشماخي / بلال الخفيفي / المنوبي الحداد.

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