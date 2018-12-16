إبادة حوالي الف جوال من السمسم لهذا السبب….

شهاب محمد - الخرطوم - السسمسم الخليج 365: أعلنت لجنة شئون المستهلكين بولاية القضارف إبادة (970) جوالاً من السمسم غير المطابق للمواصفات تقدر قيمتها بمبلغ (2) مليون جنيه، ولفتت الى ضبطه في (5) شاحنات قادمة من سوق أمدرمان للقضارف بمنطقة الخياري.

وأشارت اللجنة الى ان الابادة تمت بحضور وزيرة الصحة والرعاية الاجتماعية بالولاية عواطف الجعلي ومدير المواصفات والمقاييس بالولاية وممثلين لجهاز الأمن الاقتصادي وجمعية ونيابة وشرطة حماية المستهلك وسلطات بلدية القضارف واسواق المحاصيل ووزارة الانتاج والموارد الاقتصادية والجهاز القضائي.

وقال مدير هيئة المواصفات والمقاييس بولاية القضارف د. عثمان عبد الله احمد حمدي حسب تعميم أمس، إن الأجهزة الأمنية وبالتعاون مع المواصفات وضعت يدها على كميات مهولة من محصول السمسم منتهي الصلاحية كان في طريقه لأسواق محاصيل القضارف، إلا أن يقظة هذه الأجهزة أحبطت العملية، ولفت الى ان ابادة تلك الكميات تمت بمحرقة القضارف.

يذكر أن محكمة جنايات شرق القضارف الخاصة أوقعت عقوبة على (4) من المتهمين بمحصول السمسم غير المطابق للمواصفات بالغرامة (100) ألف جنيه لكل متهم وتحمل تكلفة الابادة.

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