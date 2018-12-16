خطوة عسكرية أمريكية جديدة بشأن ليبيا

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وقال شالكي: "إن الخارجية الأمريكية تعمل على تحقيق هذا لضمان مصالح الولايات المتحدة. ومن أوليات عمل الإدارة الأمريكية عدم تكرار حادث الهجوم على قنصلية واشنطن ببنغازي، عام 2012، والذي أودى بحياة السفير الأمريكي، كريس ستيفنز، وثلاثة أمريكيين آخرين". وذلك بحسب صحيفة "المرصد".
© Sputnik . Vladimir Fedorenko
يشار إلى أن الطرفين، الليبي والأمريكي، وقعا على بروتوكول تعديل وتمديد العمل باتفاق التعاون في مجال العلوم والتكنولولوجيا بينهما، ولمدة عشرة سنوات قادمة، قابلة للتجديد.
وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا، في بيان صادر عنها، في السادس عشر من الشهر الماضي، إن تجديد اتفاقية التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا بين الولايات المتحدة وليبيا، يعد أمرا أساسيا لزيادة تعزيز التعاون الثنائي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM).
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