للمرة الأولى... سفير سعودي في إحدى الدول العربية يشارك في احتفال مسيحي

وأظهر فيديو من داخل كنيسة مار إلياس في أنطلياس، السفير السعودي في لبنان، وليد بخاري، مع وزير الإعلام اللبناني ملحم الرياشي، خلال ريسيتال الميلاد مع الفنانة ماجدة الرومي.

وكتب الصحفي اللبناني، نوفل ضو، عبر حسابه على "تويتر": "الأهم من مشاركة السفير السعودي وليد البخاري مسيحيي لبنان احتفالاتهم الميلادية، هو تفاعل السعوديين المرحب والمؤيد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنه دليل ملموس على أن الانفتاح والتفاعل الحضاري ليسا مجرد واجب دبلوماسي، بل قناعة ونهج وفكر متنور رسّخته قيادة المملكة تاريخيا في شعبها".

وعلق آخر باسم ابن عكار: "تحية لك أيها السفير وليد البخاري العابر للطوائف الذي لا يترك مجالا للعتب في جميع المناسبات الدينية والوطنية".

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية عن بخاري قوله لدى حضوره المناسبة: "نتشارك مع أهلنا في لبنان فرحة الأعياد، هذا البلد الذي اجتمعت تحت سمائه كل الديانات السماوية". وتابع: "نحمل من المملكة العربية السعودية كل أماني الخير، وليبق لبنان عنوانا للفرح والخير والسلام".