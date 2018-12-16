قطر تبني أحد أكبر معامل الطاقة الشمسية وتستعد لاستبدال حافلات الديزل

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الدوحة — سبوتنيك. وقال الكعبي خلال لقاء بمنتدى الدوحة "نحن نبني أحد أكبر معامل الطاقة الشمسية في قطر بالشراكة مع أحد شركائنا، وسنعلن قريبا عن استبدال الديزل بباصات أخرى للقليل الانبعاثات ولتخفيف الآثار على البيئة".
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وقال الكعبي، خلال اللقاء إن "الولايات المتحدة تعتبر سوق محتملة ولذلك نحن نتطلع إلى الاستثمار في الولايات المتحدة وأعتقد أننا سنستثمر نحو 20 مليار دولار في الخمسة أعوام المقبلة".
وأوضح الكعبي "الاستثمار في مشاريع ومجالات مختلفة، في الطاقة التقليدية والطاقة غري التقليدية، وهدفنا الأساسي هو مشروع تصدير الغاز المسال".
وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد افتتح أمس السبت، منتدى الدوحة 18، وقال وفي كلمته، إن موقف بلاده لم يتغير من حل الأزمة الخليجية، وعدم التدخل بشؤون الدول الداخلية، مجددا التأكيد على أن "الحوار هو الذي يكسر الهوة بين الفرقاء مهما اشتدت الخلافات"، وذلك وفقا لقناة "الريان" الرسمية القطرية.
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