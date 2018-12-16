السلطات السعودية تعتقل وافدين بتهمة الاحتيال في الطب (صورة)

ونشرت وزارة الصحة على حسابها في موقع "تويتر" بيانا جاء فيه "بالتعاون مع الجهات الأمنية تضبط وافدين يدعيان العلاج بالطب البديل دون ترخيص في حائل ويروجان لنفسهما في برامج التواصل الاجتماعي وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وحثت الوزارة المواطنين على إبلاغ الجهات المختصة عن مثل هذه الممارسات.
ونفذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية في وقت سابق 327 ألف جولة ميدانية، لمتابعة قرار توطين 12 نشاطا، وأسفرت الجولات الميدانية عن 281 ألف مخالفة في المنشآت السعودية.
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