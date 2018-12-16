وزير الدفاع الإيراني يكشف أسباب انتقاد أمريكا وأوروبا لمشروع الصواريخ الإيراني

وبحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أكد وزير الدفاع الإيراني، أن الأعداء يئسوا من التهديدات العسكرية، وأخذوا يطرحون قضية الصواريخ من باب العجز.

وتابع حاتمي، نحن نعلم جيدا أنه لا يمكن التغافل لحظة واحدة عن تطوير القدرات العسكرية.

وشدد على أن شعار وزارة الدفاع هو "أننا قادرون"، وأضاف، أنه وبعد إزاحة الستار عن المقاتلة الوطنية "كوثر" تساءل البعض كيف تمكنتم من الوصول إلى هذه المكانة في صنع المقاتلة، ونحن نقول لهم إن القطاع الدفاعي جعل أفكار القائد في مقدمة أعماله ولا يعتمد على الخارج.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على تجارب طهران الصاروخية، قائلا: "لقد اختبر النظام الإيراني للتو صاروخا باليستيا متوسط المدى قادر على حمل رؤوس حربية متعددة، الصاروخ له مدى يسمح بضرب أجزاء من أوروبا وأي مكان في الشرق الأوسط". وأضاف أن "هذا الاختبار ينتهك قرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي يمنع إيران من القيام بأي نشاط يتعلق بالصواريخ الباليستية المصممة لتكون قادرة على إنتاج أسلحة نووية، بما في ذلك إطلاق صواريخ باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية".