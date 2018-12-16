- 1/2
- 2/2
الدوحة — سبوتنيك. وردا على سؤال لوكالة "سبوتنيك" حول شراء قطر أسلحة أس- 400 من روسيا، قال العطية "نحن نتكلم عن تعاون عسكري ثنائي مشترك بيننا وبين روسيا يتخلله تدريب، تعليم، توريد أسلحة بكافة أشكالها وأنواعها. لم نقل بأن تلك الأسلحة ستكون إس 400 أو كذا".
© Sputnik . Alexey Malgavko
وأضاف العطية "إن كان لروسيا رؤية إن قطر، السعودية، مصر ستقدم قيمة مضافة لأستانا، فأعتقد أن روسيا ستطلب من هذه الدول الانضمام، ولا أعتقد أن هذه الدول سترفض المشاركة في أي عملية نهايتها هي تحقيق السلام والاستقرار".
وأشار السفير إلى أن "الدور التركي في أستانا يحل محل الدور العربي ويقوم بنقل نفس الأفكار".
كما نفى العطية توجيه دعوات لقطر للمشاركة في أستانا.
وانطلقت في العاصمة القطرية أمس السبت، أعمال الدورة الثامنة عشرة لـ"منتدى الدوحة"، تحت عنوان "صنع السياسات في عالم متداخل"، ويهدف إلى إيجاد الحلول لأكثر القضايا إلحاحا في العالم.
وتشارك في أعمال المنتدى، الذي يتواصل على مدى يومين، شخصيات من المنطقة والعالم، بينهم وزراء خارجية قطر وتركيا واليابان ورومانيا وإيران، ورئيس وزراء الصومال، ورئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ وخصص الخطاب الرئيسي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
شكرا لقرائتكم خبر عن السفير القطري لدى موسكو: ليس هناك اتفاق محدد حول توريد إس-400 لقطر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .