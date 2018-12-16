قطر تسعى لاستثمار 20 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال 5 أعوام

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الدوحة — سبوتنيك. وقال الكعبي، خلال لقاء في منتدى الدوحة اليوم الأحد، إن "الولايات المتحدة سوق محتملة ولذلك نحن نتطلع إلى الاستثمار في الولايات المتحدة وأعتقد أننا سنستثمر نحو 20 مليار دولار في الخمسة أعوام المقبلة".
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وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد افتتح أمس السبت، منتدى الدوحة 18، وقال وفي كلمته، إن موقف بلاده لم يتغير من حل الأزمة الخليجية، وعدم التدخل بشؤون الدول الداخلية، مجددا التأكيد على أن "الحوار هو الذي يكسر الهوة بين الفرقاء مهما اشتدت الخلافات"، وذلك وفقا لقناة "الريان" الرسمية القطرية.
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