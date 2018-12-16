ردا على التصعيد في الضفة الغربية... إجراء إسرائيلي عسكري عاجل

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ويجري الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، منذ ساعات الصباح الباكر، وحتى الظهيرة، تدريبات عسكرية بمنطقة بئر السبع بصحراء النقب، بالمنطقة الجنوبية الإسرائيلية، وهي المناورات التي تأتي للرد على استمرار التصعيد الفلسطيني في مدن الضفة الغربية. وذلك بحسب صحيفة "فلسطين اليوم".
© Sputnik . Faleh Faleh
وأوضح الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن هذه التدريبات كان مخططا لها مسبقا، وهي جزء من خطة التدريبات العامة للعام 2018، وتهدف إلى الحفاظ على كفاءة الجنود القتالية.
ويشار في السياق نفسه، أن الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية مستمرون في التصعيد، حيث قام الفلسطينيون بأكثر من عملية "إرهابية"، سقط خلالها 5 فتلى من الإسرائيليين، وأصيب آخرون.
وسبق أن أسرعت الحكومة الإسرائيلية بتدشين حواجز عسكرية جديدة، والقيام بإلقاء القبض على فلسطينيين في مدن الضفة الغربية، وهدم منزل منفذ الاعتداء الفلسطيني الأخير.
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