مقتل 4 مدنيين جراء تفجير سيارة مفخخة في عفرين السورية

أعزاز / الخليج 365

قُتل 4 مدنيين وأصيب أكثر من 20 آخرين، الأحد، جراء تفجير استهدف سوقًا في مدينة عفرين التي حررتها القوات المسلحة التركية والجيش السوري الحر من تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي.

وقال مراسل الخليج 365 في المنطقة، إن سيارة مفخخة جرى تفجيرها في سوق للخضار يقصده المدنيون بكثافة في مركز عفرين، شمالي سوريا.

وأشار المراسل إلى مقتل 4 وإصابة أكثر من 20 مدني جراء التفجير.

ونُقل المصابون إلى المستشفيات القريبة، مع رفع مستوى التدابير الأمنية في محيط الحادث.

وألحق التفجير أضرارًا بالمحلات الموجودة قرب السوق، فيما بدأت فرق الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) عمليات إزالة الأنقاض وإطفاء الحريق الناجم عن التفجير.

كما قال مراسل الخليج 365 إن القوات الأمنية في عفرين ضبطت سيارة مفخخة أخرى بشارع الفيلات بالمدينة وقام خبراء تفكيك القنابل بتحييدها قبل الانفجار.

ولم تتبن أي جهة التفجير حتى الساعة (10.50 ت.غ).

وشهدت مدينة أعزاز ومنطقة "درع الفرات" عمليات إرهابية يومي 12 و13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أدت إلى مقتل 7 مدنيين وإصابة 49 آخرين.

يشار أن الجيش التركي تمكن بالتعاون مع "الجيش السوري الحر" في 24 مارس/ آذار الماضي، من تحرير عفرين بالكامل من التنظيمات الإرهابية عبر عملية "غصن الزيتون".