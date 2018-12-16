حائل.. ضبط وافدين يدعيان العلاج بالطب البديل

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صحيفة الخليج الالكترونية
تمكنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، بالتنسيق مع الجهات الأمنية في حائل، من ضبط وافدين، يدعيان العلاج بالطب البديل، بدون ترخيص، ويروجان لنفسيهما في برامج ومواقع التواصل الاجتماعي، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة.
وناشدت وزارة الصحة الجميع ضرورة الإبلاغ عن مثل هذه الممارسات، وذلك عبر الاتصال على الرقم 937 المخصص للحالات المشابهة.
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