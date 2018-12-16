نصب تذكاري لخامنئي وخميني بديالي يثير غضب العراقيين

صحيفة الخليج الالكترونية

تناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس السبت، صور نصب تذكاري يحمل صورة المرشد الأعلى في إيران الراحل روح الله الخميني، وعلي خامنئي، وضعت وسط محافظة ديالى العراقية.

وأثارت الصور النصب، جدلا واسعا بين النشطاء، حيث أكد عددا منهم أن ديالى تعاني الكثير بسبب ارتباط حدودها مع إيران، حيث تسيطر الأحزاب الموالية لإيران على المحافظة.

وعبّر عراقيون عن غصبهم من نصب تذكار يحمل صور زعامات دينية وسياسية تتبع لدول أخرى، حيث تساءل البعض منهم عن موقف الحكومة في حال وضعت صورة لرئيس دولة ثانية مجاورة للعراق في محافظة أخرى؟

وسخر نشطاء من محافظ ديالى مثنى التميمي الذي ينتمي إلى منظمة بدر بزعامة هادي العامري، على ما أسموه الانجاز العظيم بافتتاح جدارية تحمل صورتي خامنئي والخميني.