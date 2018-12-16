شكرا لقرائتكم خبر عن للسعوديين فقط.. كل ما تريد معرفته عن وظائف جامعة سطام والان مع التفاصيل

بدأت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج اليوم، في استقبال طلبات المتقدمين ممن تنطبق عليهم الشروط من السعوديين الراغبين في العمل بالجامعة على الوظائف الأكاديمية الشاغرة في عدد من التخصّصات بكليات الجامعة في مقرها الرئيس بمدينة السيح وفي كليات فروع الجامعة.

ودعا وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري الراغبين في شغل هذه الوظائف التسجيل في موقع الجامعة، ومن ثم تحميل الوثائق المطلوبة، واختيار الوظائف المطروحة والمتوافقة مع تخصّص كل متقدم، مشيراً إلى أن تقديم الطلبات سيستمر حتى يوم السبت المقبل 15 / 4 / 1440 هـ.

شروط الوظائف: واشترطت الجامعة في بيانها الرسمي على أن يكون المتقدم للوظيفة الشاغرة سعودي الجنسية، وفقاً للمواعيد وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الدرجات العلمية المطلوبة:

1 – أستاذ.

2 – أستاذ مشارك.

3 – أستاذ مساعد.

طريقة التقديم:

ويتم التقديم للوظائف الشاغرة من خلال هذا الرابط https://jobs.psau.edu.sa.

وأشارت الجامعة إلى أن التقديم على الوظائف يتطلب التسجيل في الموقع ورفع الوثائق المطلوبة ثم التقديم على الوظائف المطروحة والمتوافقة مع تخصص المتقدم، وستستمر مدة التقديم حتى يوم السبت 15/ 4/ 1440هـ، ولن يتم استلام أي طلبات ورقية.