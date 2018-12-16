شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي VS الشباب.. مباراة الخناقات والاستفزازات (تقرير) والان مع التفاصيل
خطف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب آثر كايكي نقاط مباراة الكلاسيكو أمام النادي الأهلي في الدقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع من لقاء الجولة 13 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكانت المباراة تتجه بين الفريقين إلى التعادل السلبي إلا أن آرثر كايكي رفض إلا أن يخطف نقاط المباراة ليصعد بالشباب إلى المركز الخامس في ترتيب جدول دوري المحترفين، وبهذه الخسارة يتجمد رصيد النادي الأهلي في المركز الرابع عند 24 نقطة بينما يصعد الشباب إلى المرتبة الخامسة خلف الأهلي وبفارق نقطة واحدة عن الراقي برصيد 23 نقطة.
ونُقل مدافع الأهلي، محمد آل فتيل، بسيارة الإسعاف إلى المستشفى، بعد تعرُّضه إلى الإغماء إثر هزيمة فريقه أمام الشباب، وأوضحت قناة السعودية الرياضية، أن اللاعب تعرّض إلى ضيق في التنفس ثم سقط على الأرض، وتم نقله بسيارة الإسعاف.
واستفز اللاعب محمد سالم، لاعب الشباب، سعيد المولد أثناء المباراة، مما جعله يخرج عن شعوره في اللحظات الأخيرة من المباراة.
وكان للمؤتمر الصحفي للمدربين نصيب من تلك الأحداث بعد أن اضطر الأرجنتيني بابلو جويدي مدرب الأهلي لإنهاء المؤتمر بعد التلاسن الكلامي الذي حدث في الممر الخاص باللاعبين بين سعيد المولد، وبدر تركستاني رئيس رابطة فريقه.
اقتحم رئيس رابطة النادي الأهلي بدر تركستاني منطقة "المكس زون" ليتهجم على مدافع النادي الأهلي سعيد المولد ويطالبه بالابتعاد عن المغريات والأمور التي يفعلها خارج الملعب والتي أثرت على مستواه حسب ذكره، ليرد المولد بالرفض ومحاولة التهجم عليه سائلاً عن سبب وجود تركستاني في منطقة الإعلاميين.
وقد تم إنهاء المؤتمر الصحفي للمدرب قويدي في منتصفه بعد تعالي الأصوات ووصولها إلى المؤتمر الصحفي مما اضطره إلى إنهاء المؤتمر بالرغم من عدم إجابة قويدي على سؤال طرحه أحد الصحفيين في تلك اللحظة.
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