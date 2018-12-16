متحف الفن الحديث في نيويورك يضيف سيارة فيات 500 F لمقتنياته

أعلن متحف الفن الحديث في مدينة نيويورك الأمريكية، إضافته سيارة فيات الكلاسيكية 500 F لمجموعة مقتنياته القيمة التي تضم عدداً كبيراً من أبرز التحف في مختلف المجالات.

ووفقاً لموقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن إضافة متحف الفن الحديث، موديل 500 F، جاءت بهدف مشاركته في المعرض الذي ينظمه المتحف بعنوان "معرض التصميمات المميزة"، والذي تبدأ فعالياته في 10 فبراير/شباط حتى 27 مايو/أيار من عام 2019.





وقال الموقع الأمريكي إن موديل 500 F الكلاسيكي من فيات سيكون التحفة الرئيسية لمعرض التصميمات المميزة الذي سينظمه المتحف في دورته المقبلة، وذلك لقيمة الموديل التاريخية.

ويعتبر موديل 500 F الكلاسيكي من فيات، من أوائل السيارات التي طرحت بطراز mini، فقد طرح في عام 1965 واستمر في الأسواق حتى عام 1972.



