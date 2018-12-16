اجتماع عربي برئاسة الإمارات لمتابعة تنفيذ منطقة التجارة الحرة

بدأت، السبت، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الـ(46) للجنة التنفيذ والمتابعة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي برئاسة محمد صالح شلواح مستشار وزير الاقتصاد الإماراتي وبمشاركة ممثلي وزارات الاقتصاد والمالية والتجارة والصناعة في الدول العربية.

وأكد شلواح أن جدول الأعمال يتضمن العديد من البنود المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومتابعة تطبيقها من أجل تعزيز التجارة العربية البينية، مشيدا بدور الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في اتخاذ خطوات متسارعة لتحقيق الغاية المنشودة وهي تعزيز العلاقات بين الدول العربية وزيادة التبادل التجاري.

من جانبه، استعرض دكتور بهجت أبوالنصر، مدير إدارة التكامل الاقتصادي العربي بجامعة الدول العربية، مشروع جدول أعمال الاجتماع الـ46 الذي يتضمن 7 بنود؛ أولها ما يتعلق بمتابعة تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والإجراءات المتخذة من الدول، مع التأكيد على أهمية التحديث الدوري للبيانات الخاصة بنقاط اتصال منطقة التجارة.

ويناقش الاجتماع، على مدى أربعة أيام، مذكرة الأمانة العامة بشأن تقرير الأمانة العامة المجمع حول "التقارير الدورية لمتابعة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى".

وأضاف أبوالنصر أن الاجتماع سيناقش أيضا مشروع "إنشاء بوابة إلكترونية عربية لتسهيل النقل والتجارة" في ضوء الدراسة التي أعدها مجلس وزراء النقل العرب، التي تهدف إلى رفع الوعي وزيادة الشفافية بين الدول العربية في موضوعات ذات العلاقة بالنقل والتجارة والجمارك.

كما سيناقش الاجتماع مذكرة الأمانة العامة حول "متابعة تطورات الفريق العربي لسلامة الأغذية وتسهيل التجارة"، إلى جانب مناقشة بند حول "الدعم الفني المقدم للدول العربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى"، حيث تسعى الجامعة العربية لتوفير الدعم الفني للدول العربية الأقل نموا في جميع الموضوعات ذات الصلة بمنطقة التجارة وبناء القدرات.