التحالف يؤكد تدمير مركز قيادة لداعش في مسجد في سوريا

دمر التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة السبت مركز قيادة لتنظيم الدولة الإسلامية في مسجد هجين، أكبر بلدة في الجيب الأخير للمجموعة الجهادية في شرق سوريا، كما جاء في بيان للجيش الأميركي.
وقد نفذت هذه العملية فيما تقوم قوات يقودها الأكراد بالقضاء على آخر المقاتلين الجهاديين في هذه البلدة القريبة من الحدود العراقية.
وأوضح البيان أن 16 على الاقل من مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية "المدججين بالسلاح"، كانوا موجودين في "مركز القيادة والمراقبة" في هذا المسجد الذي دمرته "ضربة محكمة".
واوضح الجيش الأميركي أن الموقع كان يستخدم "لقيادة هجمات تستهدف شركاء التحالف"، متهما التنظيم الجهادي بالاستمرار في استخدام مواقع "محمية" لشن هجمات "مع استهتار تام بالمباني وكذلك بأرواح الأبرياء".
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان اعلن الخميس سيطرة القوات الديموقراطية السورية المؤلفة من الاكراد والمدعومة من واشنطن على هجين، وهذا تقدم كبير في هجومهم الواسع النطاق لاستئصال التنظيم الجهادي من شرق سوريا.
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