«دريل».. تعرف على أخطر قنابل روسيا المدمرة في 2018

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي في واحدة من الإنجازات العسكرية الروسية التي تباهت بها موسكو في العام 2018، أعلنت روسيا الانتهاء في هذا العام من اختبار قنبلة فريدة من نوعها، حصلت على اسم "دريل" (مثقب) بسبب قدراتها التقنية.

وتتمكن القنبلة "بي بي كا-500أو إس بي بي إي-كا" (الاسم الرسمي لها) من تدمير الأهداف ذات الدرجات المتفاوتة من الحماية ويمكنها التخطيط في وضع معين لمسافة كبيرة ويتم استخدام تقنية القنبلة العنقودية في رؤوسها الحربية.

ويبلغ طول القنبلة الروسية "دريل" أكثر من 3 أمتار، بينما يأتي وزنها أكثر من 500 كيلو جرام..

في حين يأتي مدى الارتفاع لإسقاط القنبلة من 100 متر إلى 14 كم، ويبلغ سرعة الطائرة الحاملة للقنبلة من 700 إلى 1100 كم في الساعة.

القنبلة "دريل" المدمرة يمكنها تدمير أهدافها على مسافات بعيدة، كما يمكنها التخطيط لمسار الهدف على بعد عشرات الكيلومترات.