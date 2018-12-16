مصطفى بكري: مرسي طلب من السيسي تدريب مقاتلي سوريا على أرض سيناء

كشف الكاتب الصحفي والنائب مصطفى بكري عن تفاصيل كتابه الجديد «الدولة والفوضى» خلال حلقة السبت من برنامج «90 دقيقة» مع الإعلامي محمد الباز.
وقال «بكري» إن الرئيس المعزول محمد مرسي طلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي (وزير الدفاع آنذاك) أن يدرب الجيش المصري مقاتلي سوريا على أرض سيناء.
وأوضح أن الرئيس السيسي ذهب إلى «مرسي» لعرض موقف استراتيجي لحالة الشعب المصري الرافض لوجوده في السلطة انتظارًا لقرار إجراء انتخابات مبكرة، وأنه فوجئ بمرسي يطلب منه تدريب القوات المسلحة لمقاتلي سوريا على أرض سيناء.
وأشار إلى أنَّ الرئيس السيسي ذهب إلى «مرسي» يوم 3 يوليو صباحًا ودخل مكتبه وترك سلاحه الشخصي مع رئيس الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي الذي أصبح وزيرًا للدفاع فيما بعد، وأن مرسي رفض إنقاذ البلاد وأن رئيس الحرس الجمهوري أغلق الباب على مرسي بعد قرارات 3 يوليو، مؤكدًا أنه لولا ما حدث لكنا دخلنا في أنفاق مظلمة.
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