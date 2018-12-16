هلال جديد من باب الحديد !.. بقلم عبدالعزيز المازري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*وهلال ننتظره اليوم ولن يخيب من راهن علي الاسد الازرق

*ولنا معهم ذكريات وبطولات تدرس

*لا شك ان من بين كل المواجهات الافريقية في الابطال والكونفدرالية لا توجد مباراة من التي لعبت بالأمس او اليوم تضاهي ندية مثل مباراة اليوم بين هلال السودان والافريقي التونسي

*الهلال الذي عاني في العامين السابقين المر مع البطولة الافريقية وخرج علي يد فرق مغمورة مقارنة بتأريخ وإرث الهلال واسمه الكبير مع هذه البطولة يحاول ان يعيد ذكريات الماضي ويضع اسمه مرة اخري مع الاندية الافريقية الكبار واضعا قدما مع الثمانية الكبار

*كل المقومات لإعادة مكانة الهلال مكتملة فلا ينقص الفرقة الهلالية الحالية ما يجعلها تهاب أي فريق افريقي طالما ان الكرة تحتاج لتركيز ونوعية لاعبين جيدين وجهاز فني مقتدر مستقر وادارة تبذل وجمهور يساند

*اليوم يبدأ الهلال مع «الحلو» ليلعب مواجهة ينتظرها عشاق الازرق بفارق الصبر مؤملين بل متفائلين بظهور هلالي مختلف عطفا علي ارتفاع النسق في الاداء محليا وافريقيا

*اليوم في «استاد رادس» يكون الدرس الاول ذهابا ومن يتقن الاول سينهي الثاني ايجابا وايابا

*يملك الزعفوري كل مقومات النجاح بفرقة شابة طموحة يبقي ان يشكل تدرجها ويعرف مستحقها ويكمل وثبتها وفقا لما هو مقرر فحال الهلال في افضل حال ان احسن هذه الثقة (تركيزا) وعدم تفريط وغرور ربما يؤدي لعواقب وخيمه فكل ماهو مطلوب الاداء بتوازن واحترام الخصم لكي ينال الهلال مبتغاه ويخرج بنتيجة ايجابية مريحه تساعد الفريق علي الحسم من امدرمان

*انتهت الان اسطوانة ان الفريق يلعب خارج ارضه فالبطل يظهر ولا يهاب الجمهور في أي مكان فعلي الهلال ان يلعب ليحرز الاهداف لا ان يدافع دفاع الخائف الذي يهاب خصمه بل عليه ان يجبر خصمه ان يتنازل ويتضعضع هو للخلف ان كان في تونس او حتي في امدرمان

*مباراة مهمة جدا نتيجتها تحدد بصورة كبيرة موقف الهلال من هذه البطولة التي اعتاد التواجد فيها قبل النكسات الاخيرة فالشارع الرياضي في السودان ينتظر مباراة قوية رفيعة المستوى فنيا وأخلاقيا ورياضيا. وتكون محفل افريقي يقدم الهلال نفسه من خلال اسماً لا يمكن تجاوزه في الخارطة الافريقية

*لا يمكن ان نتنباً بنتيجة المباراة او نتخيل ماذا يحدث لأن ذلك كله يعود لرغبة ورسم جهاز فني ولاعبين وفوق كل ذلك اولا واخيرا التوفيق من رب العالمين ولكني استند علي نتائج مميزة وبداية جيدة للهلال محليا وافريقيا واركز علي نوعية اضافة محترفين حقيقية ستكون في صالح الهلال فاليوم يتحدد قدرة محترفي الهلال علي منح الفارق ان كانوا فعلا اضافه

*نحترم الافريقي فهو يملك الاسم والجمهور ولنا معه ذكريات وله معنا مثلها وما تلك النفرات والتحذيرات التي اجتاجت المواقع التونسية الا اشارة واضحة ان الفريق التونسي يحترم الهلال كثيرا وهذا سلاح ذو حديث فعلي الهلال ان يأخذ حذره كثيرا ولا يعتمد علي ثقة مفرطه ربما تنقلب علي الهلال بل عليه ان يمنح الافريقي احترامه ولا يهابه

*سيكون التنافس الافريقي هذا الموسم أسخن المواسم في التنافس علي اللقب عطفاً علي ارتفاع القيمة الفنية والمادية للبطولة والاسم الكبير الذي يتنافس عليه الابطال , لذا اعتقد ان مصلحة الهلال ان يواجه الفرق الكبيرة مبكرا عكس الفرق الأخرى علي شاكلة الاهلي المصري والزمالك المصري التي واجهت فرق اثيوبيا وتشاد وكسبتها بسباعية كسباعية الوحدات في المريخ بالأمس !

*وضح تماما من المتابعات ان هنالك صراع خفي ودعابات كبيرة بين جمهور الهلال والافريقي علي منصات التواصل الاجتماعي كم نتمني ان لا تخرج عن النص الرياضي

*مجملا نقول ان الهلال فريق كبير له تاريخه وله مكانته واليوم الفرصة مؤاتيه لبيان ذلك عملا بديعا داخل ملعب رادس

*ثقتي كبيرة في الزعفوري وخبرات لاعبي الهلال خاصة النجم الكبير بشه الذي تتخطي ادواره تواجده في الملعب فقط فهو لمن لا يعلم له الدور الخفي الكبير والمؤازرة لنجوم الفريق للظهور بالمظهر الجيد امام الخصوم

*ما يهمنا اخيرا ان الهلال ينافس علي كعكة فريدة متفردة .قليل من التركيز والموازنة ننال مبتغانا

*هلال جديد ان شاء الله وظهور فريد من امام فتية باب الحديد

*ووومربوحه ياهلالاب

كلمات حرة

*المهام التي يقوم بها الزعفوري وحيدا تحتاج لمساعد مدرب اخر فمتي يسمع مجلسنا ويدعم الرجل فلا يمكن ان يقوم بدور الممرن والمعد والمدرب !

*كلمة السر اليوم تكمن في وسط الملعب فالشغيل وديارا وشيبوب وعاقلة كلمة سر الهلال اليوم فإن احسنوا ارتاح الدفاع وتألق الهجوم

*لا شك ان مهاجم الهلال امبوبو يمثل ازعاج لكل دفاعات الخصوم لكننا من مشاهدات سابقة نقول ان النجم (مستعجل) او راكب عجلة (سداري ) لاثبات وجوده ودوره وتأثيره علي الفريق ! ان ركز امبوبو فسيسجل لاشك وسيكون اكبر حلقة تمنح الهلال الفارق

*لا بد ان نعترف ان قناة الهلال شكلت اضافة حقيقة ورسمت البسمه وميزت جمهور الهلال علي غيره بنقلها وربطها للأخبار والاحداث التي تهم الفريق تحليلا ونقلا جعل المشاهد الهلالي لا يعاني في الحصول علي اخبار فريقه لذا لزاما ان نعضد مساعيهم لتقديم الهلال بصورة جميلة

*التعادل الذي خرج به هلال الابيض بالأمس اصاب القاعدة في عروس الرمال بالحسرة ولكنا نقول ان اولاد التبلدي باستطاعتهم قلب الطاولة علي موكورا الرواندي في عقر داره وعلي الهلال ان لا يتنازل عن حظوظه او يرمي المنديل والقادم احلي يا تبلدية فقط ادعموا خوة كاريكا

*عين الامارات فعل البدع مع الترجي وثلاثية قاتلة انهت مغامرات بطل باب سويقه مبكراً

*تعرض لاعبو هلال كادوقلي لحصب بالحجارة وركل وضرب عقب مباراة الفريق مع حي العرب بورسودان ! احداث مؤسفة جدا تستدعي الوقفة من الاتحاد ولجنة الانضباط

*حكاية اخيرة .. ابقوا عشرة ياهلالاب قلوبنا معكم