تعرّف على أسعارالنفط في معاملات اليوم الاحد

شهاب محمد - الخرطوم - النفط والدولار الخليج 365 : استقرت أسعار النفط في المعاملات الآجلة اليوم الأحد فوق الستين دولاراً للبرميل، وجاءت على النحو التالي:- انفط عمان58.59 دولارا. انفط مربان60.41 دولارا. النفط العربي الخفيف 63.44 دولارا. االنفط العربي الثقيل 54.45 دولارا . نفط برنت60.41 دولارا.

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