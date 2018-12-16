يوم للفرح .. !!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• ثقتنا ليس لها حدود في نجوم الهلال بتحقيق نتيجة ايجابية امام الافريقي الذي سوف مساندة اكثر من 40 ألف مشجع تونسي أعلنوا الحضور بكثافة للوقوف خلف الفريق امام البطل السوداني الصعب صاحب العراقة في البطولة الافريقية.

• هذه الثقة جاءت عقب الروح المعنوية الكبيرة التي ظهر بها نجوم خلال التدريبات الاخيرة على الاراضي التونسية .. والجميع اصرار وعزيمة لمواصلة رحلة الانتصارات في دوري الابطال هذا الموسم.

• كل النجوم المرافقين للبعثة الزرقاء يستحقوا المشاركة في جولة الذهاب من دور الـ32 .. ولكن في النهاية سيختار الزعفوري 11 محاربا لخوض اللقاء منذ البداية.

• المطلوب فقط التركيز طيلة الـ90 دقيقة حتي يجتاز الهلال العقبة التونسية والعودة بسلام الي ام درمان .. حتي يكون لقاء الرد بالجوهرة الزرقاء لتأكيد التفوق والعبور الي مرحلة المجموعات.

• وحتي المساء تترقب القاعدة الزرقاء الاخبار السعيدة من تونس الخضراء .. حتي نخرج قليلا من دائرة الاحباط التي تحيط بالجميع من كل الاتجاهات .. ونأمل ان يكون هذا اليوم هو (يوم للفرح الازرق).

• نحن الهلال بنريدو جد.

(صمت اخير) ..

• عيونك كانو في عيوني

• يصدوني و ينادوني

• أخاف لو قلت حبوني

• و أقول يمكن يحبوني

• يعزوني يصافوني