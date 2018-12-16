المريخ يهزم الأمل و الحكمة.. بقلم امير عوض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عاد المريخ للمشاركة المحلية و عاد الظلم التحكيمي من حكام دوري شداد.

أمام ناظريّ الجميع حرّم الحكم عادل مختار المريخ من ضربتي جزاء علي مدار الشوطين واحدة أُرتكبت مع ميدو في الشوط الأول و الثانية مع التش في الشوط الثاني.

عادل مختار وقف متفرجاً علي العنف الغير قانوني للاعبي الأمل علي نجوم المريخ الذين لم يجدو أي حماية من قاضي الجولة.

و عموماً فقد أتت المباراة كما توقعناها قويةً و مثيرةً بين الفريقين علي العشب الصناعي الجديد لملعب مدينة عطبرة الجميلة.

المريخ دخل اللقاء بتشكيلة ضمت أبو عشرين في حراسة المرمي – الجس و أمير كقلبي دفاع و التاج ابراهيم و حقار علي الأطراف – ضياء الدين – محمد الرشيد – التكت – العجب في وسط الملعب و ميدو و التش في المقدمة الحمراء.

الشوط الأول إنتهي سلبياً و شهدت بداياته إندفاع هجومي للأمل قبل أن يبدأ المريخ في التحكم في رتم المباراة رويداً رويداً حتي دانت السيطرة للأحمر مع خواتيم الشوط الأول.

في الشوط الثاني بدأ المريخ من حيث إنتهي من حيث السيطرة ليتمكن نجم الوسط الهجومي التكت من وضع الكرة في الشباك مستفيداً من تمريرة التش الحريرية التي وضعته في إنفراد كامل في الدقيقة ٥٢.

بعد الهدف زادت خطورة الألعاب المريخية و كان بإمكان لاعبي الأحمر حسم المباراة تماماً لتتطاير الفرص تباعاًً قبل أن يبادر الأمل بالهجوم علي المرمي الأحمر وسط إستبسال و توهج كامل للحارس أبو عشرين.

و في خواتيم المباراة قتل العجب آمال الأمل تماماً بالهدف الثاني الذي نتج من مجهود رائع للتكت و تيري قبل أن يتوج العجب الكرة بداخل الشباك العطبرواية.

المباراة في مجملها كانت رائعة و سهرة كروية جميلة للجمهور العطبراوي و الرياضي خلف الشاشات و لم يشوه جمال المباراة سوي الأداء التحكيمي المتحيز.

*نبضات متفرقة*

حكم المباراة كان الأسوأ داخل الملعب و لم يقدم أي حماية للاعبي المريخ وسط ألعاب العنف و التهور التي تميز بها لاعبوا الأمل.

الحكم وقف متفرجاً علي ضرب لاعبي المريخ حتي بعد إطلاق صافرته.

عادل مختار بحث عن تعادل الأمل أكثر من لاعبيه و منحهم خمس دقائق كاملة كزمن ضائع قبل أن يغتال العجب الظلم و السوء التحكيمي بهدف قاتل و حارق.

المباراة رقم ٢٩ شهِدت الفوز الــ٢٢ للمريخ في كل المباريات.. و التاسع في ملعب الأمل تحديداً.

الحارس أبو عشرين قدم أداءً مميزاً و زاد عن مرماه ببسالة و هو يرتدي شارة القيادة لأول مرة هذا الموسم.

التكت كان مميزاً و خاصةً في الشوط الثاني حيث تمكن بحرفنته و حنكته من إنتزاع النصر من براثن أخوة الأمس.

في خط الدفاع ظهر التاج ابراهيم بمستوي مميز برفقة امير كمال.. كما أعاد نمر الهيبة و الصرامة للخط الخلفي بعد دخوله لملعب المباراة.

أطراف المريخ إكتفت باللعب الدفاعي و غابت الطلعات الحمراء علي طرفي الملعب.

العرفاوي دفع بصلاح نمر بديلاً للتش في الربع ساعة الأخيرة بغية المحافظة علي نتيجة اللقاء.

تبديلات الجهاز الفني قضت بدخول تيري بديلاً لميدو المرهق و الذي إنفعل من ظلم الحكم.. كما دخل نجم الشباب هاشم النضيف بديلاً للتكت تنفيذاً لتوجيهات الإتحاد العام القاضية بإشراك لاعب أقل من ٢١ عام.

نتمني مواصلة ظهور سيف تيري في التشكيل الأساسي ليتمكن المهاجم الخطير من إستعادة أراضيه بعد التوقف للإصابة.

الأخبار حملت إقتراب موعد عودة العقرب و وجود النجم الكبير مهم للغاية في الجولات القادمة عربياً.

نتيجة المباراة وضعت أول ثلاث نقاط كاملة في الجراب الأحمر ليقفز المريخ للنقطة الرابعة.

المباراة القادمة بعد ٧٢ ساعة فقط أمام أهلي مروي في أسبوع الضغط المريخي من إتحاد شداد.

بغياب (بكري – بيبو – حمزة – سومانا – منجد) و في ظل عدم جاهزية (تيري – نمر) فالمريخ يلعب بــ٤٠% من قوته الحقيقية و يمضي رغم ذلك قدماً بالقتالية و تقدير المسئولية الذي نتمني أن يتواصلا في كل المواجهات القادمة.

*نبضة أخيرة*

فوز مهم و رائع.