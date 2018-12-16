القبض على خلية متخصصة في استخراج البطاقات العسكرية….

شهاب محمد - الخرطوم - الشرطة

الخليج 365:

ضبطت السلطات الأمنية خلية تقوم باستخراج البطاقات العسكرية لمنسوبيها وتجاوزت أعداد البطاقات التي سلمتها لمنسوبيها الـ(120) بطاقة عسكرية .

وأوقفت السلطات الأمنية (2) من المتهمين دونت في مواجهتهم بلاغات بنيابة أمن الدولة، وحسبما نقلت مصادر فإن معلومات توافرت لدى السلطات الأمنية تفيد بأن مجموعة تنتمي لحركة العدل والمساواة جناح السلام الذي أن وقع على اتفاقية سلام الدوحة تقوم باستخراج بطاقات عسكرية لمنسوبيها من أعضاء المجموعة، ويتم استخراج البطاقات بالزي العسكري وبكامل الشارات والانواط العسكرية .

وأشارت المعلومات الى أن الخلية قامت باستخراج بطاقات عسكرية وما زالت تواصل عملها، وفور المعلومة تم تشكيل قوة ومداهمة وكر تم ضبط أثنين من المتهمين بداخله، كما تم حجز عشرات البطاقات العسكرية المستخرجة .

وبحسب صحيفة الإنتباهة تم تدوين بلاغ بنيابة أمن الدولة تحت المواد (21/93/60 ق ج) المتعلقة بالاشتراك الجنائي وانتحال صفة الموظف العام واستعمال الزي والشارات العسكرية والتعامل بها .