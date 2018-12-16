أجنبي متزوج من سودانية يبيع طفلته منها ويهرب….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أمر وكيل أعلى نيابة أمن الدولة معتصم عبدالله محمود، بتقييد دعوى جنائية بمخالفة نص المادتين (7/8) من قانون الإتجار بالبشر .

وذلك في مواجهة أب أجنبي الجنسية قام ببيع ابنته البالغة (3) سنوات الى شخص أخر وغادر لدولة مجاورة، وكشفت مصادر مطلعة أنه وبحسب ما جاء في تقييد الدعوى المدونة ضد الأب الأجنبي، قد حضر الى والدة الطفلة وهي طليقته وأصطحب معه طفلته بغرض إبقائها معه لمدة يومين باعتباره والدها .

ونبهت المصادر الى أن الأب وبعد ذلك قام ببيع طفلته لشخص آخر وغادر الى دولة عربية مجاورة، وأشارت المصادر الى أن والدة الطفلة علمت لاحقاً ببيع طفلتها من قبل طليقها الأجنبي، وغادر البلاد .

ولجأت الى سلطات نيابة أمن الدولة وحررت دعوى بالحادثة، ونوهت المصادر بأن البحث جار للقبض على المتهم الأب وإعادة الطفلة لوالدتها، ولفتت مصادر صحيفة الإنتباهة الى أن الوالدة اكتشفت سفر طليقها خارج البلاد ، وذلك بعد بحث مضن قامت به دام لأكثر من شهر، الى اكتشافها بيعه طفلتها لشخص آخر .